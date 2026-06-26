WSOY:n syksyn 2026 kirjaluokat: uusimmat suomalaiset ja kansainväliset kirjat (2026)

WSOY:n syksyn 2026 kirjallisuusjoulut ovat täynnä odotettuja uutuuksia, jotka vievät lukijoita eri maailmoihin. Syksyn tarjonnassa on jotain kaikille, josta on valittavana, ja seuraavassa artikkelissa tutustutaan tähän upeaan valikoimaan.

Tommi Kinnusen "Pitkä aukea" ja rakkauden voima

Tommi Kinnusen romaani "Pitkä aukea" on syksyn yllätyskirja, joka vie lukijoita syvänkauneen tarinankerrontaan. Kirja on epävarmuuden ja rakkauden voiman kertomusta, joka vie lukijoita hieman eri maailmaan. Kinnusen tyyli on yksinkertainen ja keskittyään tarinankerrontaan, mutta se on myös yksinkertainen ja keskittyään tarinankerrontaan, joka vie lukijoita syvänkauneen tarinankerrontaan.

Personalisesti, minun mukaan "Pitkä aukea" on yksi syksyn parhaimmista kirjoista, sillä se tarjoaa yksinkertaisen ja keskittyään tarinankerrontaan, joka vie lukijoita syvänkauneen tarinankerrontaan. Kirjan kertomusta epävarmuuden ja rakkauden voimasta on myös yksi syksyn parhaimmista, sillä se vie lukijoita hieman eri maailmaan.

Heikki Kännön "Silmät" ja historia

Heikki Kännön "Silmät" on historiallinen romaani, joka vie lukijoita toisen maailmansodan jälkeiseen Pariisiin. Kirja on taidokasta ja yhdistää historiallisia henkilöitä, taidetta ja mystiikkaa. Kännön tyyli on yksinkertainen ja keskittyään tarinankerrontaan, mutta se on myös yksinkertainen ja keskittyään tarinankerrontaan, joka vie lukijoita syvänkauneen tarinankerrontaan.

Minun mukaan "Silmät" on yksi syksyn parhaimmista kirjoista, sillä se tarjoaa historiallisen romaanin, joka vie lukijoita toisen maailmansodan jälkeiseen Pariisiin. Kirjan kertomusta historiallisia henkilöitä, taidetta ja mystiikkaa on myös yksi syksyn parhaimmista, sillä se vie lukijoita hieman eri maailmaan.

Ilkka Remes ja trillerinsä "Kaaos"

Ilkka Remes on jälleen kerran askeleen edellä, kun hänen 30. trillerinsä "Kaaos" ilmestyy. Remes on yksi Suomen parhaimmista trillerijärjestyksissä, ja hänen kirjoitustaan on yleensä yksinkertainen ja keskittyään tarinankerrontaan. "Kaaos" on myös yksi syksyn parhaimmista trilleristä, sillä se vie lukijoita hieman eri maailmaan.

Personalisesti, minun mukaan Remes on yksi Suomen parhaimmista trillerijärjestyksissä, ja hänen kirjoitustaan on yleensä yksinkertainen ja keskittyään tarinankerrontaan. "Kaaos" on myös yksi syksyn parhaimmista trilleristä, sillä se vie lukijoita hieman eri maailmaan.

Dekkaristi Satu Rämön "Hildur"-sarjan jatkuva suksin

Dekkaristi Satu Rämön "Hildur"-sarjan kirjoja on myyty Suomessa yli miljoona kappaletta, ja seuraava osa, "Dísailmestyy", saa jatkoa. Sarja on yksi Suomen suosituimmista sarjakuvasarjoista, ja se vie lukijoita hieman eri maailmaan.

Minun mukaan "Hildur"-sarja on yksi Suomen suosituimmista sarjakuvasarjoista, ja se vie lukijoita hieman eri maailmaan. Sarjan jatkuva suksin on myös yksi syksyn parhaimmista, sillä se vie lukijoita hieman eri maailmaan.

Suomennetun kaunokirjallisuuden syyskauden satoa

Suomennetun kaunokirjallisuuden syyskauden satoa edustaa mm. brittiläisen Florence Knappin oivaltavaa "Nimet", joka on bestselleriksi noussut esikoisromaani valinnanvapaudesta ja elämän arvaamattomuudesta. Romantasiakirjailijana tunnetun Rebecca Yarrosin "Kesken jääneitä asioita" on nykyaikaan sijoittuva romanttinen viihdekirja, joka vilisee nokkelaa dialogia ja yllättäviä juonenkäänteitä.

Agatha Christien faneja hemmotellaan uudella neiti Marple -mysteerillä, kun Christien kultakauden hengessä kirjoitettu "Murha Alpeilla" ilmestyy brittikirjailija Lucy Foleyltä. Vihdoin saadaan myös Helle Helleä suomeksi: yhden Tanskan luetuimman nykykirjailijan romaanin "Hafni" kertooon hienovarainen ja ironinen romaani erosta, smørrebrødeistä ja itsensä etsimisestä.

Syksyn tietokirjoissa elämäntarinoita

Syksyn tietokirjoissa on myös kiinnostavia elämäntarinoita. Rikostutkija Thomas Elfgren muistelee "Rikospoliisi"-teoksessaan vaiherikasta uraansa aina Kallion murtovarkaista kansainvälisiin sotarikollisiin. Johanna Elomaan "Johtaja ja meedio" – Tiina Lindforsin tarina on henkilökuva rahoitusalalla menestyksekkään uran tehneestä Lindforsista, joka toimii myös meediona.

Lindfors jakaa koskettavia kokemuksia henkimaailmasta ja kyseenalaistaa kuoleman siinä muodossa kuin me sen tunnemme. Riku Siivosen kirjoittama "Melkoinen elämä" – Hjallis Harkimon tarina on suodattamaton elämäkerta miehestä, joka ei ole pelännyt kulkea omia polkujaan. Taidehistorioitsija Johanna Lindforsin lämmin ja intiimi "Sibeliusten tyttäret" kertoo kulttuurikodin tytärten elämäntarinat ja piirtää kuvan omaperäisistä ja rajoja rikkovista sisaruksista.

Lastenkirjaklassikoita uudistuneina painoksina

Lastenkirjaklassikoita ilmestyy kesän ja syksyn mittaan uudistuneina painoksina. Esimerkiksi Marjatta Kurenniemen "Onnelin ja Annelin talo" tulee jälleen saatavilla 60 vuotta ensi-ilmestymisen jälkeen. Nostalgiaa huokuvat myös erityisesti kuvittajana tunnetun Ilon Wiklandin lemmikkikoirasta kertovat Sammeli-kuvakirjat.

Metsämarja ja Antti Aittokosken "Pikkuli"-kirjat siirtyvät kuluvan vuoden aikana WSOY:n kustantamoon. Ensimmäinen uusi kirja, "Pikkuli ja Tähtipeura" ilmestyy syyskuussa. Mikko Kalajoen kirjoittama ja Sini Nihtilän kuvittama "Siljan liikuntakirja: löydä oma lajisi pursuaa" liikunnan iloa ja tietoa eri urheilulajeista.

Rinnalla kulkee moukarinheittäjä Silja Kososen oma tarina ja monipuolinen lajihistoria. Vatsastapuhujana tunnetun Sari Aallon "Tähtihetki: Esiintyjän käsikirja" on lapsille sopiva, ja puolestaan niin esiintymisestä innostuneille kuin sitä jännittäville. Kotimaiset nuortenkirjauutuudet saadaan Erkka Mykkäseltä, Mikko Koiraselta, Anniina Mikamalta ja Mari Rengolta.

Sarjakuvateoksia syksyllä

Syksyllä ilmestyy neljä sarjakuvateoksaa: Ville Tietäväisen "Metsän kuningatar" ja Pilvi Hyvärin "Koeta pysyä herttasena" sekä nuorille suunnatut Mari Luoman "Freya & Eldi: Lilithin jäljillä" ja Cassandra Calinin "Uusi tyttö". Lisäksi Ville Rannan pilapiirroksista julkaistaan uusi kokoelma "Historian oikealla puolella".

WSOY:n syksyn 2026 kirjallisuusjoulut ovat täynnä upeita uutuuksia, jotka vievät lukijoita eri maailmoihin. Syksyn tarjonnassa on jotain kaikille, josta on valittavana, ja seuraavassa artikkelissa tutustutaan tähän upeaan valikoimaan.