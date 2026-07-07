Una ciudad sumergida de 2400 años: el asombroso descubrimiento en Turquía (2026)

La reciente aparición de una ciudad antigua de 2.400 años bajo las aguas de la presa de Dicle en Turquía ha dejado a los expertos asombrados y llenos de curiosidad. Este descubrimiento, publicado por la Universidad de Dicle, revela una ciudad completa con barrios, tumbas, mezquitas y escuelas religiosas que han mantenido su integridad bajo el agua. La quietud de las aguas y la ausencia de intervención humana han permitido que estos restos históricos se conserven en perfecto estado hasta ahora.

La ciudad, que se encuentra en el distrito de Eğil, fue un cruce de caminos de civilizaciones antiguas y imperios que dejaron su huella en el lugar. Los expertos han identificado los restos de 78 viviendas, espacios agrícolas y estructuras religiosas, lo que indica una economía basada en la agricultura. La presencia de una mezquita y una madrasa, junto con varios cementerios, sugiere una comunidad religiosa y culturalmente diversa.

La construcción de la presa de Dicle en la década de 1990 ha ocultado estas estructuras durante décadas, pero la reducción del nivel del agua ha permitido que emergieran nuevamente. El investigador İrfan Yıldız asegura que las imágenes tomadas por los equipos y la reducción del nivel del agua han mostrado que estas estructuras históricas han conservado su integridad y permanecen en pie en buen estado.

Sin embargo, el descubrimiento plantea un desafío para los arqueólogos, ya que las fluctuaciones del nivel del agua, el desplazamiento de sedimentos y la posible erosión pueden hacer que las ruinas desaparezcan si no se toman las medidas adecuadas para protegerlas y documentarlas correctamente. Los expertos sugieren que se realicen estudios arqueológicos subacuáticos en estos restos para que se cartografíe y pueda conservarse de cara al futuro.

En mi opinión, este descubrimiento es fascinante porque nos permite ver cómo era la vida en una ciudad antigua y cómo se ha mantenido su integridad bajo el agua. También nos plantea preguntas sobre la importancia de proteger y documentar estos restos históricos para que podamos aprender de nuestro pasado y preservar nuestro futuro.