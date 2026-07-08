Timbuktu firar Timbuktudagen i Malmö – megakonsert och ny tradition (2026)

Timbuktu tar Malmö med storm: En konsert som blir till en dag

Jason Diakité, den berörende Timbuktus, har nytillt en stor konsert i Malmö. Detta blir hans största egna konsert någonsin, och den kommer att fira en ny dag: Timbuktudagen.

I ett pressmeddelande till Sydsvenskan argumenterar Diakité för att den logiska platsen för denna celebration är Skåne. Han vill införa en ny tradition den 21 november, där han kommer att fira Timbuktudagen med ett gig i Malmö, samt med kompbandet Damn! och musikerna DJ Large, Esta Kirabo och Julimar Santos.

Diakité säger att det kan låta väldigt orimligt när man först hör det, men att han ändå tror att det är en av de mindre orimliga grejer som sker nu. Han vill skapa en dag som fokuserar på hans egna rötter och kultur, och därför valde han Malmö som plats.

Biljetterna kommer att släppas 17 april, och denna konsert blir till en dag som fokuserar på att fira Timbuktus musik och hans verksamhet. Detta blir en celebration av en artist som har blivit en symbol för Malmö och Skåne.

Timbuktudagen kommer att blir en dag där musik och kultur møts, och där Diakité kommer att fira sitt eget arbete och sin egen dag. Det blir en celebration av en artist som har blivit en del av Malmö och Skåne, och som har skapat en ny tradition för denna stad.

Personligen tror jag att denna konsert blir till en dag som kommer att blir en del av Malmö och Skåne. Det blir en celebration av en artist som har blivit en symbol för denna stad, och som har skapat en ny tradition för denna region. Det blir en dag där musik och kultur møts, och där Diakité kommer att fira sitt eget arbete och sin egen dag.

Detta blir en celebration av en artist som har blivit en symbol för Malmö och Skåne, och som har skapat en ny tradition för denna stad. Det blir en dag där musik och kultur møts, och där Diakité kommer att fira sitt eget arbete och sin egen dag. Det blir en celebration av en artist som har blivit en del av Malmö och Skåne, och som har skapat en ny tradition för denna region.