Thrash (2026) norsk anmeldelse: Wirkola leverer underholdende haifilm på Netflix (2026)

I en verden hvor haifilmene har vært en stabil genre i over 100 år, er det en utfordring for nye filmer å stå utenfor skyggen av Steven Spielbergs ikonisk 'Jaws'. 'Thrash', en ny film fra Tommy Wirkola, tar opp denne utfordringen, men med en uniktig vinkel. Personlig synes jeg at filmen er en uforpliktende haifest, som gir en god første innsikt i en mulig serie.

Wirkolas film er en katastrofe-thriller som tar plassen i midten av sjangerens. Han tar utgangspunkt i en stormflo under kategori 5-orkanen Henry, som rammer lille byen Annieville på USAs østkyst. Filmen er en lettvekter, men har like fullt noen klare kvaliteter. Han inviterer til en uforpliktende haifest, som krever lite annet enn vilje til å la seg underholde av mye vann, sterk vind og store gap.

En av de største utfordringene for 'Thrash' er å forvinde seg i skyggen av 'Jaws'. Men hans film hever seg også over bunnslam av typen 'Sharknado'. Han tar utgangspunkt i en enkelt, men effektivt persongalleri, med funksjonelt spilt av et knippe brukbare skuespillere. De blir satt i velkjente situasjoner og klisjébetonte omstendigheter, som plasserer filmen i sjangerens midtsjikt.

Wirkola har en god forståelse for den psykologiske side av katastrofe-filmen. Han viser oss en verden hvor den lille byen Annieville er under attack av en stormflo, og vi får se hvordan hver en figur må kjempe for å overleve. Han viser oss også en rekke mindre sympatiske figurer, som helt klart er tiltenkt som haimat. Det er en interessant vinkel, som gjør at filmen føles mer realistiske og menneskelig.

En ting som straks står ut i filmen er den sterke visualiseringen av stormen. Wirkola viser oss en intens og blodig storm, som føles realistiske og intens. Han viser oss også den første fase av stormen, som er en av de største styrkene i filmen. Det er en god første innsikt i en mulig serie, og gjør at filmen føles mer som en del av en større historie.

Det er også en interessant vinkel å se på den psykologiske side av katastrofe-filmen. Wirkola viser oss hvordan hver en figur reagerer på den nye situasjonen, og hvordan de må kjempe for å overleve. Han viser oss også den psykologiske side av stormen, og hvordan den påvirker de som er i den. Det er en interessant vinkel, som gjør at filmen føles mer realistiske og menneskelig.

En ting som jeg synes er viktig å merke seg er at filmen har en god fremdrift. Historien har en god struktur, og konkluderes etter 80 kjappe minutter. Det er en god længde for en katastrofe-thriller, og gjør at filmen føles mer komplett. Men jeg synes også at filmen kunne ha hatt mer av den sorte humoren som kjennetegner hans beste filmer.

Det er også en interessant vinkel å se på den psykologiske side av katastrofe-filmen. Wirkola viser oss hvordan hver en figur reagerer på den nye situasjonen, og hvordan de må kjempe for å overleve. Han viser oss også den psykologiske side av stormen, og hvordan den påvirker de som er i den. Det er en interessant vinkel, som gjør at filmen føles mer realistiske og menneskelig.

I min mening er 'Thrash' en god første innsikt i en mulig serie. Den har en god struktur, en interessant vinkel, og en god fremdrift. Det er en film som gjør at man vil se mer av Tommy Wirkolas arbeid, og som viser hans kvaliteter som historieforteller. Jeg synes at filmen er en gangbar skrekkthriller, som biter greit fra seg, bare man ikke forventer humor, spenning og effekter på øverste nivå.