The Halo Effect (SWE) + Lacuna Coil (ITA), Omnium Gatherum | Osta lippu helposti | Tiketti (2026)

Metallin yhtyeet saapuvat Suomeen – The Halo Effect, Lacuna Coil ja Omnium Gatherum

Tervetuloa metallin ystäville! Olemme iloisia esittelemästään jännittävää konserttitarjontaa, joka varmasti saa sydämet sykkimään ja korvat värisemään. Vuonna 2027 keväällä Tampereen Tullikamarin Pakkahuoneella odottaa sinua kaksi mahtavaa yhtyeitä, jotka tulevat esittämään koko Eurooppaa kiertävän turnaajansa.

Ruotsalainen melodinen death-metalli

The Halo Effect, joka on saanut kiitosta ikonisen Göteborg-soundin palauttamisesta, on yksi pääosassa. Yhtyeen jäsenet ovat tunnetut In Flamesissa ja Dark Tranquillityssa, jotka ovat molemmat olleet avainrooleissa tuomassa melodisen death-metalin maailmanlaajuiseen suosioon 2000-luvulla. He ovat julkaisemassa uutta musiikkia, joka varmasti saa faneja innoissaan.

Italialainen modernin metallin kärki

Lacuna Coil, italialainen modernin metallin kärkinimi, on myös mukana turnaajassa. Hänen musiikkiaan, joka on vaikuttunut Bring me The Horizonista ja Hans Zimmerista, on saanut yleisön huomiota isoilla huipentumilla ja koukuttavalla soundilla. Tämä yhtye on varmasti lisäys, joka saa metallin ystävät innoissaan.

Kotimainen metallijätti

Omnium Gatherum, kotimainen metallijätti, on myös mukana turnaajassa. He ovat olleet aktiivisia jo 90-luvulta lähtien ja ovat tunnettuja yleisöltään tunnistettavalla tyylillään. Yhdistelmä skandinaavisen kuolonmetalin ja melodisen harmonisoinnin tuo konserttiin jännittävän ja koukuttavan tunnelman.

Metallin ilo kaikille

Tämä turnaus on loistava mahdollisuus nähdä maailmanluokan metalliyhtyeitä yhdessä samassa tapahtumassa. The Halo Effectin kitaristi Niclas Engelin on innoissaan turnaajasta ja odottaa innolla yleisön läsnäoloa. Liput ovat jo myynnissä, joten varaa paikkasi ajoissa! Tapahtuma on seisova, joten valmistaudu kestäm