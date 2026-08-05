Scala's Kinderkoor viert 30 jaar met opnames in Galaxy Studios (2026)

Het is een bijzonder feestje dat het kinderkoor Scaletta viert: 30 jaar bestaan! En wat is er nu een betere manier om dit te vieren dan met professionele muziekopnames in de legendarische Galaxy Studios in Mol? Ik vind het geweldig om te zien hoe deze jonge talenten de kans krijgen om hun stem te laten horen en hun passie voor muziek te delen.

De kracht van Scaletta

Scaletta, het jeugdkoor van Scala, heeft een rijke geschiedenis en een unieke positie in de muziekwereld. Hoewel het misschien niet zo bekend is als zijn grote zus, is het muzikaal talent van Scala afkomstig uit de rangen van Scaletta. Dit koor vormt de basis voor toekomstige sterren en biedt een platform voor jonge zangers en zangeressen om zich te ontwikkelen. Wat mij persoonlijk aanspreekt, is de focus op talentontwikkeling en de mogelijkheid voor deze kinderen om hun dromen te volgen.

Een professionele ervaring

De opnames in de Galaxy Studios zijn een unieke kans voor deze jonge artiesten. Meer dan 50 kinderen hebben maandenlang gerepeteerd en staan nu klaar om hun talent te laten horen. De artistieke leider, Stijn Kolacny, benadrukt hoe belangrijk deze ervaring is voor de ontwikkeling van de kinderen. "Ze hebben hier maanden naartoe geleefd", zegt hij. En dat is niet zonder reden. In de studio leren ze de waarde van hard werk, precisie en het belang van elk detail. Het is een leerproces dat hen zal bijblijven.

Een inspirerende reis

Voor Lokke Dieltiens, mede-oprichter van Scaletta, is het meest inspirerende aspect het harde werk en de passie van de kinderen. "Het leukste aan de job is dat je kinderen ziet starten en groeien", zegt ze. Dit koor biedt niet alleen een muzikale ervaring, maar ook een persoonlijke groei en ontwikkeling. De kinderen leren discipline, zelfvertrouwen en de vreugde van samenwerken. Het is een reis die hen vorm geeft en hen voorbereidt op toekomstige uitdagingen.

Een Europese topstudio

Volgens Stijn Kolacny is de Galaxy Studio in Mol de beste opnamestudio voor koren in heel Europa. Deze studio heeft een rijke geschiedenis en een unieke sfeer die de kinderen inspireert. Het is een eer om hier te mogen opnemen, en de kinderen zijn duidelijk onder de indruk. "Hun mond valt gewoon open" als ze de studio binnenstappen, zegt Kolacny. Deze ervaring zal ongetwijfeld een onvergetelijke herinnering worden voor deze jonge artiesten.

De toekomst van Scala

Wat ook opvalt, is de nieuwe aanpak van Scala. Vanaf nu zullen alleen meisjes vanuit Scaletta doorstromen naar het vrouwenkoor. Dit betekent een evolutie in de selectieprocedure en een duidelijke focus op de talenten die het jeugdkoor voortbrengt. Het is een interessante ontwikkeling die de kwaliteit van Scala zal verhogen en de band tussen de twee koren versterken.

Een inspirerend verhaal

Het verhaal van Scaletta en zijn 30-jarig jubileum is meer dan een simpele muziekopname. Het is een getuigenis van de kracht van muziek, talentontwikkeling en persoonlijke groei. Het laat zien hoe een koor een platform kan zijn voor jonge artiesten om te schitteren en hun dromen na te jagen. Ik ben benieuwd naar het resultaat van deze opnames en naar de toekomst van deze talentvolle kinderen. Het is een verhaal dat inspireert en laat zien hoe muziek mensen kan verbinden en vormgeven.

Conclusie

De opnames van Scaletta in de Galaxy Studios zijn een feest van talent, hard werk en passie. Het is een ervaring die deze jonge artiesten voor altijd zullen koesteren. Ik kijk uit naar het nieuwe album en de videoclip, en ik ben zeker dat we nog veel meer zullen horen van deze opkomende sterren.