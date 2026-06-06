《PRAGMATA》DLSS 4 效能測試：RTX 5090 挑戰極限畫質與幀數！ (2026)

《PRAGMATA》是一款由Capcom即将于2026年4月17日推出的动作冒险游戏，它不仅仅是一款游戏，更是一个充满科技与冒险的虚拟世界。游戏的故事背景设定在月球研究设施，玩家将扮演主角休·威廉斯，与妹妹黛安娜一起探索月球设施，寻找强化素材，并与敌方机器人战斗。

在游戏测试中，我发现NVIDIA的DLSS 4技术在《PRAGMATA》中表现出色，能够显著提升游戏画质和性能。根据我的测试，在开启DLSS 4和4X多重画格生成后，平均FPS从80帧提升至261.986帧，性能提升高达228.04%。这不仅让游戏运行更加流畅，还为玩家提供了更震撼的视觉体验。

《PRAGMATA》的玩法独特，结合了探索、战斗和策略元素。玩家需要借助黛安娜的能力，通过駭入面板和操作游标，在不重复的路徑上移动，并通过解码节点来解除机器人的防御，从而攻击其弱点。这种玩法不仅考验玩家的策略思维，还需要快速反应和精准操作。

游戏使用Capcom自主研发的RE Engine游戏引擎，擅长呈现逼真的室内场景与光影效果。特别值得一提的是，游戏支持光线追踪和路径追踪技术，能够增强反射效果，为玩家带来更加真实和沉浸的视觉体验。

在测试平台方面，我使用了AMD Ryzen 7 9800X3D处理器、NVIDIA GeForce RTX 5090显示卡等高性能硬件。测试结果显示，即使在开启路径追踪后，RTX 5090的平均FPS也只有约80帧，但DLSS 4和4X多重画格生成的结合，让性能大幅提升。

NVIDIA还提供了不同显示卡的参考性能数据，指出1080p解析度建议搭配GeForce RTX 5060显示卡，2K与4K解析度则分别建议搭配GeForce RTX 5070与GeForce RTX 5070 Ti，能够得到FPS超过150帧的效能。这对于射击类游戏来说，能够提供流畅的画面，让玩家在操作中不错过任何细节。

总的来说，《PRAGMATA》是一款充满科技感和冒险感的游戏，NVIDIA的DLSS 4技术在其中发挥了重要作用。我相信，随着技术的不断进步，未来游戏体验将更加精彩。