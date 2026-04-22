Neuer Ansatz gegen Herzschwäche: Göttinger Forscher entdecken genetischen Steuerungsmechanismus (2026)

„Ein neuer Hoffnungsschimmer für Herzpatienten“ - so könnte man die jüngsten Forschungsergebnisse aus Göttingen zusammenfassen. Ein Team von Wissenschaftlern der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) hat einen vielversprechenden Ansatz gegen Herzschwäche entdeckt, der die Behandlung dieser Erkrankung revolutionieren könnte. Was macht diese Entdeckung so besonders und welche Auswirkungen könnte sie auf die Zukunft der Herzmedizin haben? Lasst uns einen genaueren Blick darauf werfen.

Die Herausforderung der Herzschwäche

Herzschwäche, oder Herzinsuffizienz, ist eine ernste und komplexe Erkrankung, die das Herz in seiner Funktion als lebenswichtige Pumpe beeinträchtigt. Wenn das Herz nicht mehr in der Lage ist, den Körper ausreichend mit Blut zu versorgen, kann dies zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Häufig entwickelt sich diese Erkrankung schleichend über Jahre hinweg, verursacht durch Bluthochdruck oder andere chronische Belastungen des Herzmuskels.

Das Herz versucht zunächst, diese Mehrarbeit zu kompensieren, indem es kräftiger arbeitet und sich vergrößert. Doch diese Anpassung hat ihre Grenzen, und langfristig führen die strukturellen Veränderungen im Herzgewebe zu einer Verschlechterung der Pumpfunktion. Bisher war es eine Herausforderung, die zugrunde liegenden Prozesse im Herzmuskel zu verstehen und gezielt zu behandeln.

Der genetische Schalter

Die Göttinger Forschergruppe um Laura Zelarayán hat nun einen zentralen genetischen Mechanismus identifiziert, der bei Herzschwäche eine entscheidende Rolle spielt. Das Eiweiß KLF15, ein Transkriptionsfaktor, reguliert die Aktivität bestimmter Gene im Herzmuskel. Bei Herzschwäche nimmt die Aktivität von KLF15 jedoch deutlich ab, was zu einem Ungleichgewicht in den genetischen Steuerungsprozessen führt.

Was macht diesen genetischen Schalter so interessant? Im gesunden Herzen arbeiten die Herzmuskelzellen effizient und rhythmisch, um Energie zu produzieren und Blut durch den Körper zu pumpen. Unter dauerhafter Belastung kommt es jedoch zu einer pathologischen Reprogrammierung, bei der Gene, die für einen stabilen Energiestoffwechsel wichtig sind, weniger aktiv werden. Gleichzeitig werden Programme aktiviert, die eher in der frühen Entwicklungsphase des Herzens eine Rolle spielen.

Präzise Aktivierung mit CRISPR

Statt das fehlende Eiweiß zu ersetzen, haben die Forscher einen innovativen Ansatz gewählt: Sie aktivierten gezielt das körpereigene KLF15-Gen in Herzmuskelzellen mithilfe einer speziellen CRISPR-Technologie. Diese Methode, CRISPR-Aktivierung genannt, verändert das Erbgut nicht, sondern schaltet einen natürlichen Gen-Schalter wieder ein. „Es ist, als würde man einen Lichtschalter betätigen, um ein Zimmer zu erhellen“, erklärt Laura Zelarayán.

Die Ergebnisse sind vielversprechend. In einem Tiermodell zeigte sich eine deutliche Schutzwirkung. Tiere mit reaktiviertem KLF15 entwickelten eine weniger krankhafte Herzvergrößerung, ihre Pumpfunktion blieb stabiler, und sie überlebten länger als unbehandelte Kontrolltiere. Dies zeigt, dass die gezielte Aktivierung körpereigener Schutzmechanismen die Herzfunktion verbessern kann.

Positive Auswirkungen auf das Herzgewebe

Die Wirkung beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Herzmuskelzellen selbst. Auch Bindegewebszellen im Herzen, sogenannte Fibroblasten, reagieren positiv auf die Reaktivierung von KLF15. Fibroblasten sind an der Bildung von Narbengewebe beteiligt, das die Herzfunktion zusätzlich beeinträchtigt. Durch die Aktivierung von KLF15 wird die Bildung eines schützenden Signalproteins namens AZGP1 gefördert, welches die Aktivierung der Fibroblasten hemmt und so die Entstehung von krankhaftem Narbengewebe reduziert.

Zusätzliche Untersuchungen an menschlichem Herzgewebe bestätigten die Bedeutung dieser Ergebnisse. In Proben von Patienten mit verschiedenen Formen der Herzmuskelerkrankung waren die Mengen des KLF15 deutlich vermindert.

Zukunftsperspektiven

„Diese Entdeckung könnte langfristig neue Perspektiven für die Behandlung der Herzinsuffizienz eröffnen“, sagt Laura Zelarayán. Der Ansatz könnte nicht nur bei Herzschwäche, sondern auch bei anderen Erkrankungen, die auf eine Fehlregulation ganzer genetischer Programme zurückzuführen sind, angewendet werden. Es ist ein vielversprechender Schritt in Richtung personalisierter Medizin, bei der die individuellen genetischen Mechanismen eines Patienten berücksichtigt werden.

Was diese Entdeckung so faszinierend macht, ist die Möglichkeit, die komplexen Prozesse im Herzen auf molekularer Ebene zu verstehen und gezielt zu beeinflussen. Es ist ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig die Grundlagenforschung ist, um innovative Behandlungsmethoden zu entwickeln. Die Göttinger Forscher haben einen wichtigen Meilenstein in der Herzmedizin gesetzt, und wir dürfen gespannt sein, welche weiteren Fortschritte in dieser Richtung noch folgen werden.