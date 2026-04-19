ME:Iのダンスパフォーマンスとレインボー池田とのコラボ！新曲「Update Me」をレクチャー (2026)

「ME:I、新曲ダンスで魅了！レインボー池田もノリノリ」という見出しがぴったりなイベントが開催されました。ヘアケアブランド「Linon」のアンバサダーに就任したME:Iの7人が、新シャンプー・トリートメント発表会で華やかなパフォーマンスを披露したのです。

運命的なアンバサダー就任

ME:Iのメンバーは、ブランド名と名前が同じ読みであることに運命を感じているようです。この偶然が、アンバサダー就任への喜びをさらに高めているのでしょう。イベントでは、コンセプトムービーの撮影を振り返り、セーラー服姿で撮影したAYANEさんが、新鮮な気持ちで学生時代に戻ったかのような感想を語ってくれました。

ダンスレクチャーで盛り上がる

イベントのハイライトは、なんといってもME:Iのダンスパフォーマンスと、お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんとのコラボレーションでしょう。オリジナルタイアップソング「Update Me」のダンスを、SUZUさんとMOMONAさんが池田さんにレクチャーする場面は、とても和気あいあいとした雰囲気でした。MOMONAさんが「合宿だー！」とオーディション番組を思い出し、池田さんを「Aクラス」と評価する場面は、会場を盛り上げましたね。

美容男子・池田直人のヘアケア秘訣

スペシャルゲストの池田さんは、美容男子として知られるだけあって、ヘアケアへのこだわりも抜群です。ME:Iのメンバーも、池田さんから学んだダンスを楽しみながら、ヘアケアの秘訣を語り合いました。特に、ストレートヘアを担当することが多いMIUさんは、髪のダメージを防ぐためのこまめなケアを実践しているようです。

グループとしての成長と可能性

ME:Iは、ダンスパフォーマンスだけでなく、メンバーそれぞれの個性や魅力が光るグループです。今回のイベントでは、その魅力を存分に発揮し、さらにグループとしての成長を感じさせました。今後の活躍がますます楽しみですね。

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ひとつのきっかけから広がる可能性

ブランド名との偶然の出会いから、アンバサダー就任というチャンスを掴んだME:I。このきっかけをきっかけとして、さらに飛躍していくことでしょう。ヘアケアブランドとのコラボレーションは、グループとしてのイメージアップにも繋がり、新たなファン層の獲得にもつながる可能性を秘めています。

芸能界とヘアケアの意外な関係

芸能界では、ヘアケアは重要な要素の一つです。特に、髪のダメージを防ぎ、美しい髪を保つためのケアは、イメージアップにも繋がります。ME:Iのメンバーが語るヘアケアへのこだわりは、ファンにとっては参考になる情報でしょう。

イベントの余韻と今後の期待

イベントの余韻に浸りながら、ME:Iの今後の活躍に期待が高まります。ダンスパフォーマンスやヘアケアへのこだわりなど、グループとしての魅力を発信し続けることで、さらにファンを増やし、活躍の場を広げていくことでしょう。