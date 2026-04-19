Malcolm : L'apparition surprise de Finn Wolfhard expliquée ! (Malcolm : Rien n'a changé) (2026)

Malcolm, la série culte des années 90, fait son grand retour avec une mini-série intitulée 'Malcolm : Rien n’a changé'. Vingt ans après la fin de la série originale, les fans sont mitigés, mais les critiques semblent plutôt positifs. L'apparition surprise de Finn Wolfhard, l'acteur de Stranger Things, a fait sensation et a été très bien accueillie par l'équipe de la série. Linwood Boomer, le créateur de Malcolm, a révélé que Finn Wolfhard a été contacté pour un petit rôle, et il a été ravi de sa participation.

Finn Wolfhard, connu pour son rôle dans Stranger Things, a joué l'organisateur de la fête d'anniversaire de mariage. Il a été décrit comme charmant et adorable, et il a conquis le cœur de l'équipe de la série. Jane Kaczmarek, qui joue Lois, la mère de Malcolm, a été particulièrement touchée par l'amour de Finn Wolfhard pour son personnage. Bryan Cranston, qui joue Hal, le mari de Lois, a également été ravi de l'avoir dans la mini-série.

L'apparition de Finn Wolfhard a été vue comme une surprise agréable pour les fans les plus nostalgiques. Les studios semblent avoir bien compris que les spectateurs les plus nostalgiques ne sont jamais contre un petit peu plus de leur série favorite. Plusieurs titres des années 90/2000 ont fait leur grand retour récemment, comme Scrubs et La Petite Maison dans la Prairie. La mini-série Malcolm : Rien n’a changé est disponible en intégralité sur Disney+ et comporte 4 épisodes de 30 minutes.

En conclusion, le retour de Malcolm a été bien accueilli par les critiques et les fans, et l'apparition de Finn Wolfhard a ajouté une touche de surprise et de charme à la série. Il est intéressant de voir comment les studios continuent de faire revivre les séries cultes des années 90/2000, et comment elles continuent de captiver les fans.