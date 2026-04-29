Køyrekulturen på Fitjar: Hva skjer når omsynet blir mindre? | Sunnhordland (2026)

Er kjørekulturen i Fitjar i endring? En personlig refleksjon.

Det slår meg stadig vekk hvor fort ting kan endre seg, selv i et lokalsamfunn som Fitjar. Nylig har jeg merket meg en tendens i kjørekulturen der ute som får meg til å undre meg: Tror noen at de kan ta seg litt mer friheter bak rattet nå enn før? Dette er ikke bare en observasjon, men en følelse som har bygget seg opp over tid, og som jeg personlig mener fortjener en nærmere titt.

Følelsen av endring på veiene

Det er noe med måten folk kjører på som virker annerledes. Jeg har en sterk fornemmelse av at respekten for medtrafikanter og trafikkreglene kanskje ikke er like sterk som den en gang var. Hva som ligger bak denne endringen, er vanskelig å si med sikkerhet. Kanskje det er en økning i antall biler, eller kanskje det er en generell holdningsendring i samfunnet som gjenspeiles på veiene. Uansett årsak, er det en bekymringsfull utvikling som jeg personlig synes er viktig å snakke om.

Hva betyr det for oss?

See Also Vår og motorsykkel: Sikkerhetstips for ungdommer på veien

Når vi ser at noen tar seg til rette, kan det skape en kjedereaksjon. Hvis én person opplever at andre ikke følger reglene, kan det være lett å tenke: "Hvorfor skal jeg da være den eneste som følger dem?" Dette er en farlig tankegang som kan føre til mer kaos og utrygghet for alle. Fra mitt perspektiv er det nettopp i slike situasjoner at det er viktigere enn noensinne å holde fast ved prinsippene om hensyn og sikkerhet.

En dypere refleksjon over "mindre hensyn"

Begrepet "mindre omsyn" er interessant i seg selv. Hva innebærer det egentlig? Handler det om høyere fart, dårligere plassering i veibanen, eller kanskje mer aggressiv kjøring? Jeg tror det ofte handler om en subtil, men merkbar mangel på empati. Man tenker kanskje ikke over konsekvensene handlingene sine har for andre. Det som gjør dette spesielt fascinerende for meg, er hvordan slike små endringer i daglig oppførsel kan ha store ringvirkninger for fellesskapet. Det handler ikke bare om selve kjøringen, men om hvordan vi behandler hverandre i det offentlige rom.

Veien videre: Hva kan vi gjøre?

Selv om jeg er bekymret, er jeg også optimistisk. Jeg tror at bevisstgjøring er det første steget. Ved å sette ord på disse observasjonene, håper jeg å bidra til en samtale. Kanskje vi kan oppmuntre hverandre til å være ekstra oppmerksomme, til å gi litt ekstra plass, og til å huske at veien er til for oss alle. Fra mitt ståsted er det summen av våre individuelle handlinger som former samfunnet, og det gjelder definitivt også på veiene i Fitjar. Hva tenker du når du ferdes der? Er det noe du også har merket deg?