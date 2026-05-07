Handy-Spionage entlarven: So prüfst du versteckte Rufumleitungen mit 2 Geheimcodes! | Leben & Wissen (2026)

Die dunkle Seite der Handy-Spionage: Wie Sie sich schützen können

Stellen Sie sich vor, Ihr Handy wird zum Werkzeug für Spionage und Datendiebstahl. Ein beunruhigender Gedanke, der leider Realität werden kann. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Privatsphäre schützen und versteckte Rufumleitungen aufdecken können. Es ist an der Zeit, die Kontrolle zurückzugewinnen!

Die Gefahr lauert im Verborgenen

Kriminelle nutzen raffinierte Methoden, um an Ihre sensiblen Daten zu gelangen. Eine davon ist die Rufumleitung, die es ihnen ermöglicht, Ihre Anrufe und Nachrichten unbemerkt umzuleiten und so Ihre Privatsphäre zu verletzen. Aber keine Sorge, ich werde Ihnen zeigen, wie Sie diese Falle erkennen und entschärfen können.

Der erste Schritt: Die Codes

Zwei einfache Codes können Ihnen dabei helfen, versteckte Rufumleitungen aufzudecken. Öffnen Sie Ihre Telefon-App und geben Sie *#21# ein. Mit diesem Code können Sie überprüfen, ob Ihre Anrufe oder SMS automatisch weitergeleitet werden. Wenn Sie dann auf "Anrufen" tippen, erhalten Sie eine Übersicht über mögliche Umleitungen. Ein weiterer Code, *#67#, zeigt an, ob Ihre Anrufe bei Nicht-Erreichbarkeit umgeleitet werden. Normalerweise sollte hier Ihre Mailbox angezeigt werden.

Handeln Sie sofort

Wenn Sie bei *#21# eine Weiterleitung entdecken, sollten Sie sofort handeln. Schalten Sie die Umleitung mit ##21# ab und ändern Sie Ihre Passwörter, insbesondere die, die Sie auf Ihrem Gerät nutzen. Bei *#67# sollten Sie nur dann eingreifen, wenn eine Nummer angezeigt wird, die nicht Ihrer Mailbox entspricht. In diesem Fall deaktivieren Sie die Weiterleitung mit ##67#.

Weitere Warnsignale

Die Codes decken zwar versteckte Umleitungen auf, aber moderne Spionagesoftware kann damit nicht enttarnt werden. Hier sind einige weitere Warnsignale, auf die Sie achten sollten:

Ein schneller Akkuverbrauch

Übermäßige Hitzeentwicklung des Handys

Höherer Datenverbrauch als üblich

Unbekannte Apps auf Ihrem Gerät

Wenn Sie eines dieser Anzeichen bemerken, sollten Sie eine Sicherheits-App installieren und Ihr Gerät scannen. Im Zweifelsfall können Sie Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um mögliche Schadsoftware zu entfernen.

Die Bedeutung der Privatsphäre

Persönlich finde ich es beunruhigend, wie einfach es für Kriminelle ist, unsere Privatsphäre zu verletzen. Es ist wichtig, wachsam zu sein und die Kontrolle über unsere Daten zu behalten. Die Codes, die ich Ihnen vorgestellt habe, sind ein einfaches, aber effektives Werkzeug, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Indem wir unsere Geräte regelmäßig überprüfen, können wir potenzielle Gefahren frühzeitig erkennen und entschärfen.

Ein Schritt weiter

Die Handy-Spionage ist ein komplexes Thema, das über versteckte Rufumleitungen hinausgeht. Es ist wichtig, sich über die neuesten Sicherheitsmaßnahmen und -technologien zu informieren, um sich vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Bleiben Sie aufmerksam und schützen Sie Ihre digitale Welt!

Denken Sie daran: Ihre Privatsphäre ist wertvoll, und es liegt an Ihnen, sie zu schützen.