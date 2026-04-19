Gigi Cagni vs Lele Adani: "Un guru inascoltabile, la Rai non lo rinnoverà" (2026)

Il Fenomeno Adani: Quando il Personaggio Sovrasta il Contenuto

Il calcio, si sa, è uno sport che divide. Ma quando si tratta di Lele Adani, le opinioni sembrano polarizzarsi in modo quasi drammatico. Recentemente, Gigi Cagni, ex allenatore e figura nota nel mondo del pallone, ha espresso un giudizio tranchant sul commentatore sportivo, definendolo addirittura inascoltabile. Ma cosa c’è dietro questa critica così aspra? E cosa ci dice sul mondo del calcio moderno e sulla sua narrazione mediatica?

Un Guru Prigioniero del Proprio Personaggio

Personalmente, trovo che la definizione di Adani come guru sia particolarmente azzeccata. Non nel senso positivo del termine, però. Adani rappresenta quel tipo di personaggio che, a forza di costruire un’immagine di sé come depositario di verità assolute, finisce per diventare una caricatura. Inascoltabile, come dice Cagni? Forse. Ma ciò che è davvero interessante è il perché.

In un’epoca in cui il calcio è diventato un fenomeno globale, i commentatori non sono più semplici narratori: sono intrattenitori, opinionisti, a volte persino influencer. Adani, con il suo stile esagerato e la sua tendenza a presentarsi come un innovatore, incarna perfettamente questa trasformazione. Ma, come sottolinea Cagni, c’è un problema: è prigioniero del proprio personaggio.

Cosa implica questo? Che il contenuto passa in secondo piano. Le analisi tecniche, i commenti sulle partite, tutto diventa secondario rispetto alla necessità di mantenere un’immagine forte, quasi mitologica. E qui, secondo me, sta il vero nodo della questione: il calcio, nella sua essenza, è uno sport semplice, ma la sua narrazione è diventata sempre più complessa, a volte artificiosa.

La Nostalgia di Cagni e il Calcio che Non C’è Più

Un altro aspetto che trovo affascinante è la critica di Cagni ai talent televisivi, quei commentatori che, a suo dire, sanno poco e capiscono meno. Cagni evoca squadre storiche come l’Ajax del 1967 o il Toro di Radice, esempi di un calcio che, secondo lui, i nuovi commentatori non conoscono.

Ma è davvero così? O si tratta di una nostalgia per un’epoca che non esiste più? In fondo, il calcio è cambiato, e con esso il modo di raccontarlo. I commentatori di oggi non sono più ex giocatori che si limitano a descrivere l’azione: sono intrattenitori, chiamati a riempire ore di programmazione con analisi, opinioni, e a volte anche provocazioni.

Da un lato, Cagni ha ragione: la profondità storica e tecnica spesso manca. Dall’altro, però, è ingiusto pretendere che i commentatori di oggi siano enciclopedie viventi. Il calcio moderno è un prodotto mediat