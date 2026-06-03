【衝撃】金融システムに「三重の打撃」？ FSBが警告する世界の金融リスクとは (2026)

金融安定理事会（FSB）のベイリー議長は、世界金融システムが2008年の金融危機後の改革により、これまでのところイラン戦争による経済的ショックを吸収してきたが、資金調達コストの上昇がシステム内の他の部分で高まりつつあるストレスをさらに悪化させる恐れがあると、G20に対して警告した。

資金調達環境の引き締まりによって、資産価格の過大評価、ノンバンク部門のレバレッジ、プライベートクレジットのストレスなど、複数の脆弱性が同時に顕在化した場合、「三重の打撃」が生じる恐れがあるとの見方を示した。

国際通貨基金（IMF）会合に先立ち、G20財務相・中央銀行総裁宛てに書簡を送った。

金融市場が世界経済への影響をさらに大きく織り込み始めれば、金融混乱の引き金となり得ると警告。そうしたシナリオ下では、株式価格の急激な再評価が、既に高まっているプライベートアセットの評価額への注目と重なる可能性があると記した。

一方、不確実性にもかかわらず、銀行は堅調さを維持している。これは金融危機後の改革の成果を示すとともに、国際的銀行規制「バーゼル3」の重要性を改めて示すものだと述べた。

金融安定理事会は、金融システムの安定性を確保するために、資金調達環境の引き締まりを慎重に管理する必要があると強調した。また、金融市場の混乱を防ぐために、金融機関の健全性を維持し、リスク管理を強化する必要があると指摘した。

ベイリー議長は、金融システムの安定性を確保するために、金融政策と規制の協調が不可欠であると強調した。また、金融市場の混乱を防ぐために、金融機関の健全性を維持し、リスク管理を強化する必要があると指摘した。

最後に、ベイリー議長は、金融システムの安定性を確保するために、金融政策と規制の協調が不可欠であると強調した。また、金融市場の混乱を防ぐために、金融機関の健全性を維持し、リスク管理を強化する必要があると指摘した。

金融安定理事会は、金融システムの安定性を確保するために、資金調達環境の引き締まりを慎重に管理する必要があると強調した。また、金融市場の混乱を防ぐために、金融機関の健全性を維持し、リスク管理を強化する必要があると指摘した。