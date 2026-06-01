Fragmentary Order: Sci-Fi-Shooter im Stil von Tarkov angekündigt (2026)

"Tarkov im All" – Ein neuer Hardcore-Shooter erobert die Sci-Fi-Galaxie?

Persönlich finde ich es immer wieder faszinierend, wie sich bestimmte Spielmechaniken und Genres über die Jahre hinweg entwickeln und neu interpretieren lassen. Die Ankündigung von Fragmentary Order wirft da ein besonders spannendes Licht auf die aktuelle Shooter-Landschaft. Wenn man von einem "Tarkov im All" spricht, dann weiß man sofort, worauf die Entwickler abzielen: eine knallharte, realistische und vor allem gnadenlose Erfahrung.

Was macht das "Tarkov-Prinzip" so anziehend?

Was viele vielleicht nicht auf den ersten Blick verstehen, ist die tiefe Befriedigung, die aus diesem hohen Risiko entsteht. In Spielen wie Escape from Tarkov ist jeder Einsatz ein Drahtseilakt. Man investiert Zeit und Mühe in die Ausrüstung, nur um alles in Sekunden zu verlieren, wenn man einen Fehler macht. Genau diese Spannung, diese ständige Bedrohung des Verlusts, ist es, die das Gameplay so fesselnd macht. Es ist nicht nur das Schießen, sondern das Überleben, das Planen und das strategische Vorgehen, das hier im Vordergrund steht. Wenn Fragmentary Order dieses Element in ein Science-Fiction-Setting im Jahr 2251 überträgt, dann öffnet das unzählige neue Möglichkeiten für taktische Tiefe und erzählerische Spannung.

Ein Universum voller Gefahren und Möglichkeiten

Die Vorstellung, als "Replicated Entity" in umkämpfte Zonen geschickt zu werden, klingt nach einer perfekten Kulisse für dieses Hardcore-Gameplay. Ich stelle mir vor, wie wir durch riesige, feindliche Karten navigieren, immer auf der Hut vor anderen Spielern und den Gefahren der Spielwelt. Die Rede ist von großen Karten, Fahrzeugen und komplexen Gesundheitssystemen – das sind alles Zutaten, die das Potenzial haben, ein unglaublich immersives Erlebnis zu schaffen. Was mich besonders reizt, ist die Idee, dass es nicht nur um das Sammeln von Beute geht, sondern um das Erfüllen von Zielen und das strategische Entkommen. Das ist eine ganz andere Art von Herausforderung als in den typischen Arena-Shootern, die wir kennen.

Das ARG als Tor zur Zukunft

Ein Aspekt, der mir sofort ins Auge sticht, ist die Art und Weise, wie die Entwickler von Rant Gaming den frühen Zugang gestalten. Ein Augmented Reality Game (ARG), das Rätsel und Lore-Hinweise in die Webseite integriert, um sich einen Platz in den Testphasen zu sichern? Das ist meiner Meinung nach ein genialer Schachzug. Es bindet die Community von Anfang an ein, schafft eine Aura des Geheimnisvollen und belohnt diejenigen, die sich wirklich mit der Welt des Spiels auseinandersetzen wollen. Es ist, als würde man Teil einer größeren Verschwörung, und das ist eine Art von Marketing, die ich sehr schätze, weil sie auf Engagement und Neugier setzt, statt auf reine Werbebotschaften.

Mehr als nur ein "Tarkov-Klon"?

Obwohl der Vergleich mit Escape from Tarkov naheliegend ist, bin ich gespannt, wie Fragmentary Order seine eigene Identität entwickeln wird. Das Sci-Fi-Setting bietet die Chance, ganz neue Mechaniken und Erzählstränge einzubringen. Die Idee von "Core" als technologische Kontrollinstanz und die Kolonisierung des Sonnensystems sind faszinierende Hintergründe, die viel Raum für Spekulationen und tiefere Einblicke in die Spielwelt lassen. Was, wenn die "Replicated Entities" mehr sind, als nur Kampfeinheiten? Was, wenn es eine tiefere Geschichte hinter diesem Konflikt gibt? Das sind die Fragen, die mich als Analyst und Kommentator besonders beschäftigen.

Die Welt der Spiele entwickelt sich ständig weiter, und es ist aufregend zu sehen, wie neue Projekte wie Fragmentary Order versuchen, etablierte Formeln neu zu erfinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier mehr sehen werden als nur eine Kopie. Es könnte der Beginn einer neuen Ära für Hardcore-Multiplayer-Shooter sein, die nicht nur auf Reflexe, sondern auch auf Köpfchen und Nervenstärke setzen. Ich bin gespannt, welche Geheimnisse diese Galaxie noch für uns bereithält!