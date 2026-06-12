El Polisario se aleja de la lucha armada y ofrece a Rabat ser un socio de paz (2026)

El conflicto del Sáhara Occidental: ¿Hacia una nueva era de paz?

El Frente Polisario, un movimiento que ha luchado por la independencia del Sáhara Occidental durante décadas, parece estar cambiando su estrategia. En un giro sorprendente, sus líderes ahora ofrecen a Marruecos una oportunidad de cooperación y paz, alejándose de la lucha armada que ha definido su resistencia. ¿Qué hay detrás de este cambio de rumbo?

La situación en los campamentos de refugiados de Tinduf, Argelia, es una historia de resiliencia. Alrededor de 175.000 saharauis han mantenido viva la esperanza de regresar a su tierra natal, a pesar de las crecientes dificultades. Sin embargo, la realidad política está forzando un cambio en su enfoque. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) está buscando estrechar relaciones con sus vecinos, incluyendo a Marruecos, un movimiento estratégico que podría ser la única salida viable para su causa.

La clave aquí es la autonomía. Los líderes del Polisario, liderados por el presidente Brahim Gali, ahora ven la autonomía bajo la autoridad marroquí como una opción más realista que la independencia total. Esta es una concesión significativa, ya que anteriormente habían insistido en la lucha armada como medio para lograr su objetivo. Pero, ¿qué ha llevado a este cambio de corazón?

En mi opinión, la respuesta radica en la evolución del panorama geopolítico. Los saharauis han visto cómo su causa ha sido marginada en el escenario mundial. Las potencias mundiales, como Estados Unidos, han favorecido el plan de autonomía de Marruecos, cerrando la puerta a la independencia. La RASD se ha dado cuenta de que la independencia total es una batalla cuesta arriba, y la autonomía podría ser una forma de preservar algo de su identidad y autogobierno.

Un detalle interesante es el papel de Estados Unidos. A pesar de su alineación con Marruecos, los saharauis ven a EE. UU. como un actor clave que puede presionar a Marruecos para negociar. Esta es una estrategia pragmática, reconociendo que la influencia estadounidense podría ser su mejor esperanza para obtener concesiones de Rabat.

Sin embargo, la autonomía no es una píldora fácil de tragar. El ministro de Exteriores del Polisario, Mohamed Yeslem Beissat, deja claro que solo aceptarán la autonomía si se presenta como una opción al pueblo saharaui, no como una imposición. Esto refleja la determinación del Polisario de mantener su derecho a la autodeterminación, incluso si eso significa aceptar un compromiso.

La relación con España también es crucial en esta historia. El Polisario está molesto con el gobierno español, acusándolo de ignorar al pueblo saharaui. Esto se remonta a la retirada española del territorio en 1976 y la posterior ocupación marroquí. El Polisario siente que España, como antigua potencia colonial, tiene una responsabilidad que no ha cumplido.

La población en los campamentos de refugiados tiene opiniones diversas. Algunos, como Abdelahi Ahmed Salek, nacido en el año de la Marcha Verde, sueñan con un Sáhara libre del dominio marroquí. Otros, como Zeinabu Dah, anhelan mejoras más inmediatas en sus vidas, incluyendo más oportunidades laborales. Estas perspectivas diversas reflejan la complejidad de la situación.

En conclusión, el conflicto del Sáhara Occidental está en un punto de inflexión. El Polisario, enfrentando la realidad política, está ofreciendo una rama de olivo a Marruecos. Esta estrategia podría ser su mejor oportunidad para lograr algún grado de autogobierno, aunque esté lejos de la independencia total que han buscado durante tanto tiempo. Es un momento de reflexión y adaptación para un movimiento que ha luchado incansablemente por su causa, y ahora debe navegar por las complejidades de la diplomacia internacional.