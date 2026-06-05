Discgolf-Spaß in Wilhelmshaven: So funktioniert das neue Freizeitangebot im Brommygrün (2026)

In Wilhelmshaven weht ein frischer Wind, und zwar nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes! Die Stadt hat ein neues, aufregendes Freizeitangebot zu bieten, das nicht nur Sportbegeisterte, sondern auch Naturliebhaber ansprechen wird. Ich persönlich finde es immer faszinierend, wenn innovative Ideen an ungewöhnlichen Orten entstehen, und genau das ist hier der Fall.

Discgolf: Eine sportliche Herausforderung im Grünen

Im Brommygrün, einer idyllischen Parkanlage in Wilhelmshaven, hat sich eine kleine Revolution ereignet. Die "Windhosen" des Wilhelmshavener SSV haben sich zum Ziel gesetzt, eine neue Sportart in der Stadt zu etablieren: Discgolf. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Golf und Frisbee, die auf den ersten Blick vielleicht etwas skurril erscheint, aber einen unglaublichen Spaßfaktor verspricht.

Ein Parcours der besonderen Art

Stellen Sie sich vor, Sie stehen inmitten eines grünen Paradieses, umgeben von Bäumen und frischer Luft. Vor Ihnen liegen vier Körbe, die wie kleine Kunstwerke in der Landschaft verteilt sind. Ihr Ziel? Diese Körbe mit einem Frisbee zu erreichen, und zwar mit so wenigen Würfen wie möglich. Das klingt einfach, aber glauben Sie mir, es erfordert Geschick, Strategie und eine gute Portion Übung.

Die Regeln des Spiels

Ähnlich wie beim Golf geht es darum, von einem Startpunkt aus zu werfen und dann vom Landepunkt fortzufahren. Jedes Hindernis hat ein "Par 3", was bedeutet, dass jeder Korb idealerweise mit drei Würfen gemeistert werden sollte. Wer diese Herausforderung meistert, kann den Parcours in etwa 20 Minuten absolvieren. Klingt einfach? Nun, ich sage Ihnen, es ist eine Kunst, die es zu erlernen gilt!

Ein Projekt mit Herz und Seele

Was dieses Projekt so besonders macht, ist die Leidenschaft und das Engagement der "Windhosen". Jakob Willich, Leiter der Frisbee-Abteilung beim WSSV, ist überzeugt, dass dieses neue Angebot einen großen Anklang finden wird. "Schon ohne die Schilder war hier in den letzten Monaten ein reger Lauf", erklärt er. "Jetzt, wo die Regeln klar sind, wird es noch mehr Spaß machen."

Die Kraft der Gemeinschaft

Hinter diesem Projekt steckt mehr als nur eine sportliche Idee. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, das durch die Initiative "WHV testet" ermöglicht wurde. Während der Corona-Pandemie bot diese Initiative kostenlose Schnelltests an und spendete später die Überschüsse an soziale Einrichtungen und Projekte in der Region. Rüdiger Schaarschmidt, einer der Initiatoren, erklärt: "Wir fanden die Idee damals klasse und wollten den WSSV unterstützen."

Ein langer Weg zur Umsetzung

Die Umsetzung des Projekts war jedoch kein einfacher Prozess. Es dauerte Jahre, bis die Idee Realität wurde, und es bedurfte der Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, darunter der städtische Eigenbetrieb TBW und das Sportbüro. "Es hat Zeit gebraucht, aber wir sind glücklich, dass wir nun einen geeigneten Standort gefunden haben", so Willich.

Ein Angebot für alle

Das Besondere an diesem Discgolf-Parcours ist, dass er für jedermann zugänglich ist. Man braucht lediglich einen oder mehrere Frisbees, und schon kann man loslegen. "Ein Discgolf-Set ist erschwinglich und ermöglicht es, verschiedene Modelle auszuprobieren", erklärt der Experte.

Fazit: Eine sportliche Oase im Grünen

Wilhelmshaven hat mit diesem Discgolf-Angebot eine einzigartige Attraktion geschaffen, die Sport, Natur und Gemeinschaft verbindet. Ich bin begeistert von der Kreativität und dem Engagement, das hinter diesem Projekt steckt. Es zeigt, dass innovative Ideen oft an unerwarteten Orten entstehen und unsere Städte zu lebendigen, abwechslungsreichen Orten machen können. Also, machen Sie sich auf den Weg ins Brommygrün und entdecken Sie diese neue sportliche Herausforderung! Es lohnt sich!