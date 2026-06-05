Dirk Kuyt over gemiste kansen: 'Ik was te emotioneel en boos' (2026)

Dirk Kuyt, een iconische naam in de Nederlandse voetbalwereld, heeft onlangs een openhartig gesprek geleid met Rob Jansen in de podcast 'Rondje Rob'. In dit gesprek delft Kuyt in op zijn carrière, zijn ambities en de keuzes die hij heeft gemaakt, met name in relatie tot zijn rol als assistent-trainer bij AZ en zijn droom om trainer van Feyenoord te worden. De podcast biedt een diepgaand inzicht in de gedachten en emoties van een van de meest geliefde spelers van zijn generatie.

Een fantastische leerschool

Kuyt onthult dat hij de kans had om assistent-trainer te worden onder Arne Slot bij AZ. Hij zegt: "Arne Slot wilde mij als assistent bij AZ. Als ik achteraf kijk naar hoe goed hij is geworden als trainer, dan was dat voor mij een fantastische leerschool geweest als beginnend trainer." Deze kans, hoewel verleidelijk, werd door Kuyt afgewezen vanwege zijn emoties en boosheid over het feit dat hij niet trainer van Feyenoord zou worden. Hij zegt: "Ik reageerde te boos en emotioneel." Deze reactie, hoewel begrijpelijk, heeft hem wellicht een kans gekost.

De droom van Feyenoord

De droom om trainer van Feyenoord te worden blijft een constante in Kuyts carrière. Hij zegt: "Natuurlijk is het voor mij een droom om trainer van Feyenoord te worden. Nog steeds." Hoewel hij de kans had om assistent-trainer te worden bij Feyenoord onder Slot, realiseerde hij zich dat hij er nog niet klaar voor was. Kuyt zegt: "Wat ik nu weet, is dat ik er eigenlijk gewoon nog niet klaar voor was." Dit geeft aan dat zijn ambities en zijn realiteit soms in conflict kunnen komen.

Imago en succes

Kuyt's imago wordt ook besproken. Jansen merkt op dat veel mensen denken dat Kuyt wel eens 'toneelspeelt'. Kuyt zelf zegt: "Er zijn mij in mijn carrière veel dingen voor de wind gegaan. Ik ben ook gestopt op een heel mooi moment, een hoogtepunt." Hij verwijst naar de landstitel met Feyenoord in 2017, een moment dat hij als 'een beetje te mooi om waar te zijn' beschrijft. Dit hoogtepunt leidde tot het schrijven van een boek en het maken van een documentaire, wat misschien wel te veel van het goede was voor de mensen om hem heen.

Scheiding en vriendschappen

Kuyt bespreekt ook de impact van zijn scheiding op zijn leven. Hij zegt: "Wat ik gedaan heb en nu niet meer zou doen, ik normaliseerde bepaalde zaken." Hij legt uit dat hij vrienden verloor omdat hij bepaalde dingen te ver ging in zijn vriendschappen. Kuyt zegt: "Ik heb zo’n grote groep mensen om mij heen gehad die, doordat ik dat zelf aanbood, profiteerde. Toen ik dan op een gegeven moment in die scheiding terechtkwam en ik heel diep zat, vonden die mensen het heel lastig om er voor mij te zijn, omdat er waarschijnlijk niet een echte vriendschap was." Dit geeft aan dat persoonlijke relaties soms complexer kunnen zijn dan ze lijken.

Perspectieven en ambities

Kuyt's gesprek met Jansen biedt een diepgaand inzicht in zijn gedachten en ambities. Hoewel hij de kans had om assistent-trainer te worden bij AZ en Feyenoord, realiseerde hij zich dat zijn emoties en zijn ambities soms in conflict kunnen komen. Zijn droom om trainer van Feyenoord te worden blijft onveranderd, maar hij erkent dat het leven en de voetbalwereld soms onvoorspelbaar zijn. Kuyt zegt: "Na je carrière wil je iets doen en ben ik bij Feyenoord aan de slag gegaan. Daar zei Martin van Geel: ik denk dat jij meer een trainer bent dan een technisch directeur." Dit geeft aan dat zijn ambities en zijn realiteit soms in conflict kunnen komen, maar dat hij blijft streven naar zijn doelen.

In de podcast 'Rondje Rob' worden ook andere grootheden uit de Nederlandse voetbalwereld besproken, wat de luisteraars een rijk en gevarieerd perspectief biedt op de wereld van het voetbal. Kuyt's openhartigheid en zijn reflectie op zijn carrière maken deze podcast een must-listen voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van het voetbal en de complexiteit van de menselijke geest.