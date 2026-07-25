Cupra Raval: Der neue spanische Elektro-Kleinwagen im Test (2026)

Die Zukunft der Elektromobilität: Ein Blick auf den Cupra Raval

Der Volkswagen-Konzern wagt sich mit dem Cupra Raval in das Segment der erschwinglichen Elektroautos vor und zielt dabei auf eine junge, anspruchsvolle Zielgruppe ab. In diesem Artikel werfe ich einen kritischen Blick auf dieses neue Modell und seine Bedeutung für die Automobilindustrie.

Ein Auto, drei Marken

Der Cupra Raval ist Teil einer Strategie, die den Volkswagen-Konzern auf dem Markt der bezahlbaren Elektromobilität positionieren soll. Zusammen mit dem ID.Polo und dem Škoda Epiq, die alle auf der MEB+-Plattform basieren, bietet der Konzern eine breite Palette an. Was mich fasziniert, ist die Entscheidung, drei verschiedene Marken für diese Modelle zu verwenden. Cupra, die sportliche Tochter von Seat, positioniert sich mit dem Raval als rebellischer Stadtflitzer, während ID.Polo und Škoda Epiq eher konventionelle Ansätze verfolgen.

Design: Laut und feurig

Das Design des Cupra Raval ist ein klares Statement. Mit seiner Hai-Nase, den Powerdomes und den dreieckigen Scheinwerfern, die an die Augen eines Krokodils erinnern, verkörpert er die iberische Leidenschaft. Hier zeigt sich, wie Marken ihre Identität durch Design vermitteln können. Cupra will sich abheben und eine jüngere Kundschaft ansprechen, und das Design ist ein entscheidender Faktor dabei.

Innenraum: Eine Lichtershow

Im Innenraum setzt Cupra auf ein innovatives Lichtkonzept. Kupferfarbene Lichteffekte und pulsierende Projektionen schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Dieser Ansatz ist ein Beweis dafür, wie Autohersteller die Innenraumgestaltung nutzen, um das Fahrerlebnis zu verbessern. Allerdings könnte die Verwendung von Kunststoffen kritisch gesehen werden, auch wenn Cupra hier offenbar Verbesserungen vorgenommen hat.

Technologie: Fortschritt und Rückschritt

In Sachen Technologie zeigt der Cupra Raval Licht und Schatten. Die Einführung von Android Auto ist ein willkommener Schritt, der die Integration von Apps und Diensten ermöglicht. Allerdings ist die Beibehaltung der ungeliebten Slider für Lautstärke und Temperatur ein Rückschritt, der hoffentlich beim ID.Polo anders gehandhabt wird. Das Lenkrad mit echten Tasten ist hingegen eine Verbesserung, die die Bedienung erleichtert.

Fahrleistung und Reichweite

Die Fahrleistung des Top-Modells, des Raval VZ Extreme, ist beeindruckend, mit 226 PS und einer Reichweite von bis zu 444 Kilometern. Die Platzierung des Elektromotors auf der Vorderachse ist eine interessante Entscheidung, die sich auf die Fahrdynamik auswirkt. Allerdings wird der wahre Test für den Raval sein, wie sich das Einstiegsmodell schlägt, das erst ab September verfügbar sein wird.

Preis und Wettbewerb

Mit einem Einstiegspreis von 25.950 Euro positioniert sich der Cupra Raval im hart umkämpften Kleinwagen-Segment. Die Konkurrenz ist stark, mit Modellen wie dem Kia EV2 und dem Renault Clio. Der Preis ist ein kritischer Faktor, und es bleibt abzuwarten, ob der Raval mit seiner Ausstattung und Fahrdynamik in dieser Preisklasse überzeugen kann.

Fazit: Ein spannender Rebell

Der Cupra Raval ist ein mutiger Versuch, die Elektromobilität mit einem rebellischen und stilvollen Ansatz voranzutreiben. Sein Design, Innenraum und Fahrleistung sind beeindruckend, aber der wahre Test wird sein, ob er die Erwartungen der Kunden in Bezug auf Preis, Reichweite und Alltagstauglichkeit erfüllen kann. In einer Zeit, in der die Automobilindustrie einen Wandel erlebt, ist der Raval ein spannendes Experiment, das die Zukunft der bezahlbaren Elektroautos mitgestalten könnte. Persönlich bin ich gespannt, wie sich dieses Modell auf dem Markt behaupten wird und ob es die versprochene bezahlbare Mobilität liefern kann.