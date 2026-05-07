Calciomercato Juventus: Osimhen, Kessie o Goretzka? Le ultime novità (2026)

La Juventus, dopo il rinnovo di Spalletti, ha un solo obiettivo: vincere lo scudetto. Il tecnico toscano, chiaro con il club, si aspetta almeno un rinforzo 'pesante' per reparto. Se Bernardo Silva è ormai un nome sdoganato, l'attenzione si sposta sull'attacco. Il vero sogno di Spalletti resta Victor Osimhen, già allenato a Napoli e che potrebbe tornare a Torino insieme a Kim. Tuttavia, l'ostacolo grosso resta sempre il Napoli, con la clausola anti-Italia di 70 milioni di euro inserita da De Laurentiis per il nigeriano. Davanti a queste cifre, è quasi più facile aggiudicarsi Lewandowski, seguito anche dal Milan. A centrocampo, con il rinnovo di Locatelli, in cima alla lista ci sono Leon Goretzka e Franck Kessié, entrambi potenzialmente a parametro zero. In difesa, oltre a Senesi, piacciono Balerdi, Spinazzola e Celik. Alisson, che ha rinnovato con il Liverpool ma può partire, è un'altra opzione interessante. La Juventus, insomma, ha un'ampia scelta per rinforzare la squadra, ma il mercato sarà caldo e competitivo.

Personalmente, penso che la Juventus debba fare attenzione a non cadere nelle solite trappole del mercato. Osimhen è un giocatore di grande talento, ma la clausola anti-Italia potrebbe essere un ostacolo insormontabile. Lewandowski, d'altra parte, è un giocatore maturo e affidabile, ma il Milan è in agguato. La scelta di Goretzka o Kessié a centrocampo è interessante, ma la concorrenza è forte. In difesa, Senesi è un giocatore promettente, ma Balerdi e Spinazzola sono nomi più noti e affidabili. Alisson, infine, è un portiere di grande esperienza, ma la concorrenza è agguerrita. La Juventus deve fare le sue scelte con attenzione, considerando non solo il talento dei giocatori, ma anche la loro capacità di integrarsi nella squadra e di adattarsi al gioco di Spalletti.

In mio parere, la Juventus dovrebbe puntare su un mix di esperienza e talento. Osimhen e Lewandowski sono giocatori di grande talento, ma hanno bisogno di un ambiente stabile e di un ruolo chiaro nella squadra. Goretzka e Kessié sono giocatori esperti e affidabili, ma potrebbero avere bisogno di un po' di tempo per adattarsi al calcio italiano. Senesi, Balerdi e Spinazzola sono giocatori promettenti, ma hanno bisogno di un ambiente solido e di un ruolo chiaro nella difesa. Alisson, infine, è un portiere di grande esperienza, ma potrebbe avere bisogno di un po' di tempo per adattarsi al calcio italiano. La Juventus deve fare le sue scelte con attenzione, considerando non solo il talento dei giocatori, ma anche la loro capacità di integrarsi nella squadra e di adattarsi al gioco di Spalletti.

In conclusione, la Juventus ha un'ampia scelta per rinforzare la squadra, ma il mercato sarà caldo e competitivo. La scelta dei giocatori deve essere fatta con attenzione, considerando non solo il talento, ma anche l'adattabilità e l'integrazione nella squadra. La Juventus deve fare le sue scelte con saggezza, per poter vincere lo scudetto e tornare ai vertici del calcio italiano.