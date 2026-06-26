Aixam Easy vs Citroën Ami : Laquelle choisir en 2024 ? 🛠️🚗 (2026)

« La nouvelle Aixam Easy : une alternative séduisante ou un pari risqué ? »

Dans le monde des voitures électriques sans permis, une bataille passionnante se joue actuellement. La Citroën Ami, longtemps reine du segment, voit désormais ses rivaux historiques lui donner du fil à retordre. Parmi eux, Aixam Mega, constructeur français basé à Aix-les-Bains, vient de dévoiler sa nouvelle arme : l'Aixam Easy électrique.

La promesse d'Aixam : le confort et la personnalisation

Accessible dès 14 ans, l'Aixam Easy se distingue par sa motorisation de 6 kW, offrant un couple de 40 Nm. Avec une vitesse limitée à 45 km/h, elle respecte les normes du segment. Mais c'est surtout son approche du confort et de la personnalisation qui la démarque de la concurrence.

L'Easy propose deux versions : une version de base avec une batterie de 5,02 kWh pour une autonomie d'environ 75 km, et une version « Chic » avec une batterie de 7,5 kWh, étendant l'autonomie à 113 km. Malgré sa taille compacte (2,77 m de long et 1,50 m de large), l'Easy impressionne par son coffre modulable, offrant jusqu'à 422 litres d'espace de rangement, une capacité rare dans cette catégorie.

L'intérieur de l'Easy est conçu pour être moderne et modulable, avec une planche de bord personnalisable grâce à différents « skins ». L'intégration d'un support smartphone et de la connexion Bluetooth renforce son orientation vers un usage quotidien et connecté. La version Chic va encore plus loin avec une nouvelle sellerie, des jantes alliage 14 pouces, un coloris bi-ton, des lève-vitres électriques et la fermeture centralisée.

Un positionnement tarifaire assumé

L'Aixam Easy se positionne clairement comme une alternative plus chère que la Citroën Ami. Son prix de départ est de 9 999 euros, soit près de 2 000 euros de plus que sa rivale. Mais Aixam assume ce positionnement, mettant en avant sa promesse d'offrir plus que le strict minimum.

La version Chic, avec son équipement supérieur et son autonomie accrue, atteint les 12 699 euros. Pour rendre l'achat plus accessible, Aixam propose également la location longue durée, avec des offres à partir de 120 euros par mois pour la version de base et 161 euros pour la version « grande autonomie ».

La bataille pour le confort et l'autonomie

La question centrale qui se pose désormais est : les acheteurs sont-ils prêts à payer plus pour bénéficier d'un confort et d'une autonomie supérieurs ? C'est sur ce terrain que se jouera la nouvelle bataille du segment. Aixam mise sur sa promesse d'offrir une expérience de conduite plus agréable et personnalisée, tandis que la Citroën Ami reste fidèle à son approche minimaliste et abordable.

Personnellement, je pense que l'Aixam Easy a de quoi séduire une clientèle à la recherche d'une expérience de conduite plus confortable et moderne. Cependant, le prix reste un facteur décisif, et il sera intéressant de voir si les acheteurs sont prêts à investir davantage pour ces améliorations. Cette bataille entre confort et prix abordable promet d'être passionnante et pourrait bien redéfinir les standards du marché des voitures électriques sans permis.