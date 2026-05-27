リスクオンの円安が加速！キャリー取引拡大の背景と今後の動向を解説 (2026)

「リスクオンの円安」が加速する中、外国為替市場で円の価値が低下し続けています。この現象は、ユーロやオセアニア通貨との比較において特に顕著です。対ユーロでは、1ユーロ=187円67銭という1999年のユーロ導入以来の最安値を更新しました。この円安の背景には、米イラン停戦協議の継続観測による「有事のドル買い」のムード後退と、高金利通貨への資金移動を伴う「円キャリー取引」の復活が挙げられます。

円キャリー取引は、直物（スポット）と先物の売買を組み合わせた取引で、リスクをとって円を売って高金利通貨を買うことで利益を得る戦略です。この取引が拡大する背景には、4つの追い風が吹いています。

追い風1: 低金利の継続

世界的に低金利が続く中、日本はマイナス金利政策を継続しており、円の金利は他の通貨と比較して低くなっています。この状況は、円を売って高金利通貨を買うインセンティブとなり、円キャリー取引を後押ししています。

追い風2: リスク選好の強まり

世界経済の回復や金融市場の安定により、投資家のリスク選好が強まっています。この傾向は、有事のドル買いムードの後退にも表れており、投資家がより高いリターンを求めて高金利通貨への投資に目を向けるようになりました。

追い風3: 通貨間の金利差

円と高金利通貨との間の金利差が拡大していることも、円キャリー取引を促進する要因です。特に、オセアニア通貨や一部の新興国通貨との金利差は大きく、これらの通貨への資金流入が加速しています。

追い風4: 市場の流動性

外国為替市場の流動性が高まっていることも、円キャリー取引の拡大を後押ししています。市場の参加者が増え、取引量が増加することで、より円滑な取引が可能となり、リスクをとりやすい環境が整っています。

これらの追い風が重なり、円キャリー取引は拡大傾向にあります。しかし、この取引にはリスクも伴います。金利差が縮小したり、市場の状況が変化したりした場合、円キャリー取引の逆回転が起こり、円が一段高となる可能性もあります。

円キャリー取引のリスク

円キャリー取引は、金利差を利用した取引であるため、金利差が縮小すると利益が減少します。また、市場の状況変化や、為替レートの急激な変動により、損失を被るリスクもあります。特に、円が急激に買われるような状況では、円キャリー取引を行っている投資家は大きな損失を被る可能性があります。

市場の動向と今後の展望

現在、円は対ユーロで最安値を視野に入れていますが、この状況は変動しやすいものです。市場の動向や世界経済の情勢次第で、円の価値は大きく変動する可能性があります。特に、米国の金融政策や、世界的な経済成長のペースが円の価値に影響を与えるでしょう。

まとめ

円キャリー取引の拡大は、円安の要因の一つとして注目されています。しかし、この取引にはリスクが伴い、市場の状況次第で円の価値は大きく変動する可能性があります。投資家や市場参加者は、これらのリスクを十分に考慮し、慎重な取引を行うことが重要です。

今後の市場の動向を注視し、円キャリー取引の動向や為替レートの変化に注目していきましょう。