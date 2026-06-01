原油先物価格下落：米イラン合意に期待、供給懸念が後退 (2026)

原油先物価格が下落した理由は、米イラン間の緊張緩和への期待が高まったためです。しかし、この状況は複雑で、様々な要因が絡み合っています。

まず、イランがホルムズ海峡周辺での船舶の通過を許可する可能性があるという報道が、原油先物価格の下落に大きく貢献しました。これは、米イラン間の緊張緩和への期待を高め、供給混乱への懸念を相殺しました。

しかし、この状況は複雑です。トランプ米政権は、イランと戦闘終結に向けた合意に達する可能性に楽観的な見方を示しつつも、イランが強硬な姿勢を崩さなければ、経済的圧力を強めると警告しました。

さらに、イラン政府に近い関係筋によると、イランは米国との協議で合意が成立し、新たな衝突を避けることを条件に、ホルムズ海峡のオマーン側の海域を通過する船舶について、攻撃を受ける危険のない自由な航行を認めることを検討しているとされています。

これらの情報は、原油先物価格の下落に大きく貢献しました。しかし、多くの投資家は、米イラン間の協議は進展が見られた後も繰り返し決裂してきたことから、懐疑的な見方を維持しています。

私、田澤利貴は、和平合意が成立し、海峡の自由な航行が回復するまで、WTIは80ドルから100ドルの間で変動が続く見通しだと考えています。

この状況は、原油先物価格の下落に大きく貢献しましたが、同時に、米イラン間の緊張緩和への期待を高め、供給混乱への懸念を相殺しました。この状況は、原油市場に大きな影響を与え、今後も注目すべきでしょう。

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」