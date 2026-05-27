거리에 나타난 휴머노이드, 그리고 법의 골목길

오늘의 거리에서 보행자는 여전히 사람이다. 하지만 CES에서 선보인 인간과 구별하기 어려운 휴머노이드는 그 경계를 점점 모호하게 만든다. 기술이 앞서가는데 법이 뒤따르는 이 불협화음은, 단순한 속도전이 아니라 사회 질서의 뼈대를 흔드는 문제다. 개인적으로 이 주제를 바라보며 가장 먼저 떠오르는 질문은: 우리가 지금까지 몰아왔던 ‘보행자=사람’이라는 직관이 정말로 타당한가? 이 물음은 곧 법의 원칙 자체를 재점검하게 만든다.

도입부의 단순명료에서 벗어나려면, 먼저 실외이동로봇 법의 연유를 살펴볼 필요가 있다. 2023년 개정으로 실외이동로봇을 보행자로 간주할 수 있는 길이 열렸지만, 그 범위는 극히 제한적이다. 저속·저중량, 그리고 보행자 위험 최소화라는 조건이 붙어 있다. 요컨대 허용은 되었지만, 휴머노이드를 포함한 인간과 거의 구분되지 않는 존재를 자동적으로 보행자로 흡수시키는 포용정책은 아직 멀었다. 이 점에서 나는 ‘실험의 시작’과 ‘사회적 합의의 부재’가 동시에 맞닿아 있다고 본다.

핵심 아이디어 하나, 법의 프레임은 인간 중심으로 짜여 있다. 보행자 개념은 오랜 시간 축적된 직관과 책임 구조를 담고 있다. 만약 휴머노이드를 인간과 같은 보행자로 인정한다면, 보도 통행의 문제가 단순한 권리의 충돌이 아니라 책임의 재구성으로 번진다. 지금도 로봇 운용자에게 보험 의무가 있지만, 사고 시 형사책임의 귀속 주체와 인간 보행자 우선권의 기준은 여전히 불확실하다. 이게 왜 중요한가? 한마디로 말해, 법의 근간이 흔들린다. 인간의 신체와 의사결정을 전제한 체계에서 벗어나, 비인간적 주체를 어떻게 법적으로 다룰지에 대한 해답이 필요하기 때문이다.

여기서 또 하나의 난제는 책임의 다층성이다. 제조물 책임, 운용자 관리 책임, 손해배상, 형사책임까지 여러 축이 얽혀 있다. 자율주행차도 비슷한 문제를 안고 있지만, 차량의 궤적은 비교적 예측 가능해 보인다. 반면 휴머노이드는 예측 불가능성과 학습능력을 바탕으로 한 행동 범위가 훨씬 넓다. 왜 이 차이가 중요하냐면, 예측 가능성이 낮아지면 사회적 신뢰가 흔들리고, 규범의 일관성이 사라지기 때문이다. 그래서 나는 말한다: 법은 기술의 속도에 맞춰 진화해야 하지만, 그것은 단순히 규정의 추가가 아니라 전반적 체계 재설계가 필요하다고.

휴머노이드는 도로를 달리는 기계가 아니라, 인간 중심의 교통 질서를 시험하는 거울이다. 이 거울은 우리에게 무엇을 보여주느냐가 더 중요하다. 첫째, 법적 주체의 경계에 대한 재정의가 필요하다. 휴머노이드가 사회적 주체로 포함될 수 있는지의 여부를 판단하는 기준이 필요하다. 둘째, 책임과 신뢰의 문화가 달라져야 한다. 사람과 기계가 구분되지 않는 순간, 법은 감정적 직관보다 더 정교한 판단을 요구한다. 사람의 눈앞에서 상대를 ‘사람’으로 본능적으로 인식하는 직관은, 휴머노이드와의 사고에서 흔들리기 쉽다. 이 점은 형사 책임의 판단에 큰 그림자를 드리운다. 셋째, 보험과 산업재해에 대한 규정도 바뀌어야 한다. 현재의 제도는 불완전하고, 사고 발생 시 누가 실제로 책임을 지는지에 대한 기준이 불투명하다.

정리하자면, 기술은 이미 거리에 도전장을 내밀었지만, 법은 아직 스스로의 경계선을 완전히 걷어내지 못했다. 일부 로봇을 제도 안으로 끌어들이기 시작했음에도, 인간과 구별하기 어려운 존재를 같은 범주에 편입시키려는 준비가 충분치 않다. 그 결과, 휴머노이드가 거리로 나오는 날은 단지 속도전의 문제가 아니다. 그것은 도로교통법의 전제인 ‘보행자=신체를 통제하는 인간’이라는 기본 원칙을 재구성하는 문제다.

그런 의미에서 CES의 시연은 미래의 가능성을 보여주지만, 현실은 여전히 규칙의 재정비를 요구한다. 휴머노이드를 거리로 들여오려면 단순한 허용이 아니라, 입법의 근본적 논의가 필요하다. 보행자 권리, 형사책임의 주체, 보험과 제조물 책임의 범주 등도 새롭게 설계되어야 한다. 빠르게 움직여야 한다는 압박은 이해하지만, 더 큰 위험은 ‘허용의 불확실성’을 사회 전체가 떠안게 되는 가능성이다.

마지막으로, 이 논의의 방향성은 도시의 미래를 결정한다. 자유롭게 움직이는 로봇이 거리를 채우는 순간, 우리는 무엇을 우선시할지, 어떤 인간적 가치를 지킬지 다시 묻게 된다. 휴머노이드가 거리로 나오지 못하는 이유는 단지 기술의 부족이 아니라, 사회가 그 존재를 어떻게 인정하고 책임을 누구에게 물을지에 대한 합의의 부재다. 거리는 실험실이 아니다. 더 이상 속도를 재고만 있을 일이 아니다. 규칙의 재정비를 통해, 인간 중심의 질서를 지키면서도 새로운 주체를 포용하는 방향으로 나아가야 한다. 이 길이야말로 기술의 진짜 성공이자 사회의 성숙임을 나는 믿는다.