שחקנים במכבי ת"א התריעו: הסגל לא איכותי למאבקי אליפות | בלעדי (2026)

האם מכבי תל אביב איבדה את סיכוייה לזכות באליפות? זו השאלה שמעסיקה רבים בעולם הכדורגל הישראלי לאחר ההפסד המפתיע להפועל באר שבע. אבל מה שמעניין אותי יותר הוא התחושות בתוך הקבוצה עצמה, כפי שדווח על ידי שחקנים בכירים.

כבר בתחילת העונה, שחקנים במכבי תל אביב הביעו דאגה לגבי איכות הסגל. הם פנו לצוות המקצועי והנהלה, והתריעו על כך שהקבוצה לא מאוזנת ולא מספיק חזקה למאבקי אליפות. זה מעלה נקודה מעניינת לגבי הדינמיקה בתוך הקבוצה. מה שמפתיע אותי הוא האומץ של השחקנים להביע את חששותיהם בצורה כזו ישירה. בדרך כלל, שחקנים מעדיפים לשמור על פרופיל נמוך ולא לבקר את המועדון בפומבי.

בשיחות עם הצוות המקצועי, השחקנים ציינו את העזיבה של שחקנים מרכזיים כמו גבי קניקובסקי וסתיו למקין, ואת בחירת הזרים שלא עמדה בציפיות. הם חשו שהקבוצה מאבדת את המנהיגות והאיכות שלה. זו תחושה שקשה להתעלם ממנה, במיוחד כשמסתכלים על התוצאות האחרונות.

אבל האם זה באמת סוף הסיפור? אני סבור שלא. מכבי תל אביב היא מועדון עם מסורת מפוארת, ויש לה את המשאבים והניסיון להתאושש. מה שמעניין הוא לראות איך המועדון יגיב למצב. האם הם יבצעו שינויים דרסטיים בסגל? האם ינסו לחזק את הקבוצה בחלון ההעברות? או שאולי יבחרו בגישה של סבלנות ובניית הקבוצה לטווח הארוך?

בשלב זה, הקבוצה מתמקדת במשחק חצי גמר הגביע מול מכבי חיפה. אבל מאחורי הקלעים, אני בטוח שההנהלה והצוות המקצועי עובדים במרץ כדי למצוא פתרונות. זה הזמן שלהם להוכיח את יכולתם להתמודד עם משברים ולבנות קבוצה מנצחת. למרות האכזבה, אני מאמין שיש עדיין תקווה עבור מכבי תל אביב. זה הזמן שלהם להתאחד, ללמוד מהטעויות, ולצאת לדרך חדשה. מי יודע, אולי דווקא האתגרים הללו יביאו את הקבוצה להישגים מרשימים בהמשך.

בסופו של דבר, מה שמעניין בכדורגל הוא לא רק התוצאות, אלא גם הדרמה שמאחורי הקלעים. הסיפור של מכבי תל אביב הוא תזכורת לכך שהכדורגל הוא לא רק עניין של כישרון, אלא גם של מנהיגות, החלטות, ותגובות למשברים. זה מה שהופך את המשחק למרתק כל כך.