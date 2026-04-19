120日MAが示す円安反転の分岐点とは？吉田恒の為替デイリー (2026)

為替市場における円安の反転は、常に注目を集めるトピックです。2022年と2024年の介入局面では、米ドル／円の120日移動平均線（MA）が重要な役割を果たしました。この記事では、この120日MAのメカニズムと、それが為替市場に与える影響について、私自身の見解を交えながら深く掘り下げていきます。

まず、2022年の円安から円高への急激な反転を振り返りましょう。9月の介入では円安が止まらず、10月の介入でようやく円高に転じました。この時、120日MAが重要な分岐点となったのです。最初の9月の介入では、米ドル／円は120日MAを割ることなく反落しましたが、10月の介入では120日MAを大きく割り込み、そこから円高が加速しました。

この現象は、投機筋であるヘッジファンドの動きと密接に関係しています。ヘッジファンドの損益分岐点の目安が120日MAと考えられているのです。つまり、米ドル／円が120日MAを割らなければ、ヘッジファンドの米ドル買い・円売りポジションは含み益を維持しますが、120日MAを割ると含み損に転じる可能性が高いのです。

2024年の介入局面でも、同様の動きが見られました。最初の介入では120日MAを割らず、円安が再燃しましたが、その後の介入で120日MAを割り込むと、円高が急加速しました。これは、ヘッジファンドが損失拡大を防ぐために、米ドル買い・円売りポジションを処分した結果と考えられます。

2026年に入ってからも、この120日MAは重要な指標となっています。1月の日米「レートチェック」後の米ドル／円の反落では、120日MAを大きく割り込むことはありませんでした。しかし、4月7日時点で投機筋の円売り越しが拡大し、2022年の円安阻止介入局面に近い水準に達しました。このまま円安が続くと、120日MAを割った際に、ヘッジファンドの損失が拡大し、円高への反転が本格化する可能性があります。

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この120日MAは、為替市場における投機筋の動向を理解する上で、非常に重要な指標です。ヘッジファンドは、この120日MAを意識してポジションを調整していると考えられます。そのため、120日MAを割るかどうかが、円安から円高への反転の鍵となるのです。

個人的に興味深いのは、この120日MAが為替市場の心理的な分岐点にもなっていることです。ヘッジファンドをはじめとする投機筋は、この120日MAを意識することで、ポジションのリスクを管理しているのでしょう。これは、市場のセンチメントが120日MAを境に変化する可能性を示唆しています。

さらに、この120日MAは、為替市場のトレンド転換の兆しを捉える上でも有用です。市場参加者は、120日MAを割った際に、ヘッジファンドの動きに注目することで、円高への反転の可能性を早期に察知できるかもしれません。

しかし、120日MAが常に正確な指標となるわけではありません。為替市場は様々な要因に影響される複雑なシステムです。120日MAはあくまでも目安であり、その他のテクニカル指標やファンダメンタルズも考慮する必要があります。

私見では、120日MAは為替市場の短期的な動向を理解する上で、非常に有益なツールです。特に、ヘッジファンドをはじめとする投機筋の動きを読み解く上で、重要な手がかりを提供してくれます。しかし、市場の動向を予測する際には、常に多角的な分析が必要であることを忘れてはなりません。

円安の反転は、投資家やトレーダーにとって重要なイベントです。120日MAを理解し、市場の動向を的確に捉えることで、より賢明な投資判断につなげることができるでしょう。