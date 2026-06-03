柯瑞苦笑談勇士第10種子：附加賽延續賽季希望！｜NBA 2026賽季分析 (2026)

「我們是第2次拿第10種子？」柯瑞苦笑談附加賽，背後卻是NBA賽季的跌宕起伏和勇士隊的頑強求生。

懸崖邊緣的勇士

金州勇士隊，這支曾經在8年內奪下4座總冠軍的傳奇球隊，如今卻站在賽季的懸崖邊緣。以37勝45敗的成績排名西區第10，勇士隊必須在附加賽中連贏兩場客場戰役，才能搶下最後一張季後賽門票。

對於勇士隊來說，這是一個特殊的賽季。球隊核心柯瑞在接受採訪時坦言，傷病影響太大，迫使他們不得不調整方向和目標。交易截止日前，勇士隊試圖補強陣容，讓受傷球員回歸，但挑戰重重。

附加賽的機會

柯瑞將再次踏上附加賽的舞台，這將是他生涯第4次參與。他苦笑著說：「我們是第2次拿到第10種子嗎？我想現在只能心存感激，因為至少我們還有一場比賽，甚至希望還有下一場，可以讓這個賽季繼續下去。」

附加賽的賽制對勇士隊不利，他們必須先在客場擊敗快艇，然後面對太陽與拓荒者之戰的敗者，兩戰全勝才能晉級。柯瑞展現出領袖風範，他說：「無論如何，我很期待再打一場比賽，這是最重要的。」

跌宕起伏的賽季

勇士隊的賽季之路充滿起伏。從傷病影響到交易補強，他們努力調整，試圖重回正軌。儘管過程艱辛，但勇士隊仍保住了附加賽的資格，展現出不放棄的精神。

從附加賽最不利的位置出發，勇士隊面臨著巨大的挑戰。但正如柯瑞所說，他們還有一線希望，還有一場比賽可以延續賽季。這場生死戰將決定勇士隊的命運，也將成為NBA賽季中令人難忘的一刻。

附加賽的啟示

NBA附加賽制度的設立，為賽季帶來了更多變數和懸念。它讓賽季的競爭更加激烈，也為球迷帶來了更多精彩的觀賽體驗。勇士隊的奮鬥精神和柯瑞的領袖氣質，將成為NBA歷史中的一段傳奇。

從勇士隊的經歷中，我們可以看到NBA賽季的殘酷和魅力。它考驗著球隊的實力、韌性和運氣，也讓我們見證了籃球運動的精彩和不確定性。

結語

勇士隊站在懸崖邊緣，但他們仍懷抱希望。柯瑞的苦笑背後，是對籃球的熱愛和對勝利的渴望。讓我們一起期待這場附加賽的精彩對決，也為勇士隊加油！