Unha das colaboracións máis salientábeis do noso anterior número de Búsola foi un apaixoante relato de suspense e terror escrito por Ledicia Costas. Recuperámolo para os que non tivestes a sorte de lelo no seu momento. Á DERIVA Existe un lugar perdido no Círculo Polar Ártico, onde a poboación cae en barrena coma un avión a piques de se […]